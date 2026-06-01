Alanya sahillerinde kalite yükseliyor: Alanya Belediyesi’nin ‘Tek Tip Su Sporları Projesi’ istasyonlarının sayısı artıyor

Antalya Alanya Belediyesi, sahillerde hizmet kalitesini artırmak için yapılan “Tek Tip Su Sporları” projesi kapsamında yapılması planlanan istasyon sayısı 9’a çıkardı. Şimdiye kadar 7 istasyon tamamlanarak hizmete açıldı. Antalya Alanya Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kent genelindeki sahillerde daha düzenli, güvenli ve estetik bir görünüm oluşturmayı hedefleyen “Tek Tip Su Sporları” projesi kapsamında daha önce belirlenen 8 istasyona ek olarak 1 yeni istasyon daha dahil edildiği belirtildi. Yapılması planlanan toplam istasyon sayısı 9'a ulaştı. Bugüne kadar, belirlenen planlama ve uygulama takvimi doğrultusunda 7 istasyonun yapımı tamamlanmıştı. Projenin temel hedefleri arasında sahillerdeki hizmet standardını yükseltmek, kıyı düzenini iyileştirmek ve turizm deneyimini daha konforlu hale getirmek yer alıyor. Özellikle yaz sezonunda yoğun ilgi gören sahillerde modern ve standart yapılarla hizmet verilmesi amaçlanıyor.