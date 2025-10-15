Alanya Tropikal Meyve Festivali yoğun katılımla sona erdi

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Alanya Tropikal Meyve Festivali, üç gün süren etkinliklerin ardından yurttaşların yoğun ilgisiyle sona erdi. Eski Belediye Binası arkasında gerçekleştirilen festival, tropikal meyve stantları, çocuk etkinlik alanları, fotoğraf sergisi, atölyeler ve ünlü isimlerin söyleşileriyle dolu dolu geçti. Alanya tarımını desteklemek, tropikal meyve üretimini teşvik etmek ve uluslararası tanıtıma katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festivalin son gününde birbirinden değerli isimler sahne aldı. Gastronometre Ürün Geliştirme Şefi Gökhan Sehlikoğlu, “Meksika Mutfağından Alanya Avokadolu Tarifler” atölyesiyle programı başlattı. Ardından Sanatçı ve Çevre Aktivisti Zeliha Sunal, “Atıksız Tropikal Meyve Turşuları” tarifleriyle büyük beğeni topladı. Şef Şükran Kaymak, “Özel Kremasıyla 2 Tropikal Kavanoz Tatlı” tarifini katılımcılarla paylaşırken; Şef Aydın Demir, “Türk Mutfağını Tropikal Meyvelerle Yorumlayan Tarifler” sunumuyla festivale renk kattı. Mimar, mühendis ve caz sanatçısı Selen Beytekin ise hem sahne performansı hem de “Cazı Mutfakla Buluşturan Tarifleri”yle izleyicileri büyüledi. Festivalin sunucusu Elif Korkmazel, “Tropikal Meyveli Bowl Tarifleri”yle sahnenin kapanışını yaptı.

MEYVELER İLK KEZ TADILDI

Festival boyunca kurulan stantlar büyük ilgi gördü. Tropikal meyvelerle hazırlanmış ürünlerin yer aldığı stantlarda ziyaretçiler alışveriş yaparken birçok meyveyi ilk kez tatma imkânı buldu. Üreticiler de hem ürünlerini tanıttı hem de diğer üreticilerle bağlantı kurdu. Alanya Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Alanya Ziraat Odası iş birliğiyle açılan “Gelenekten Geleceğe: Yerel Tohumlarımız” standında, ata tohumları ücretsiz olarak vatandaşlarla paylaşıldı. ALTSO, Ziraat Odası ve üretici birliklerinin stantları da festivale katkı sundu.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Festival alanında Alanya Belediyesi Kreş ve Çocuk Akademileri öğretmenleri gözetiminde hazırlanan çocuk etkinlik alanı, üç gün boyunca dolup taştı. Boyama, keçe atölyesi, parkur oyunları ve çanta süsleme gibi aktivitelerle çocuklar eğlenceli vakit geçirirken aileler de tropikal atmosferin tadını çıkardı. Ayrıca festival alanında kurulan fotoğraf noktaları ve “Siyah Beyaz Fotoğraflar Sergisi”, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Bu yıl ilk kez düzenlenen Nar Ayıklama Yarışması, renkli ve çekişmeli anlara sahne oldu. Yarışmada Sultan Yabav birinci olurken, Esma Erin ikinci, Hanım Gökdoğan üçüncü oldu.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN TEŞEKKÜR

Festival boyunca stantları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Atölyeleri de takip eden Başkan Özçelik, “Muhteşem bir üç günü geride bıraktık. Kıymetli bilgi ve deneyimlerini paylaşan şeflerimize, sanatçılarımıza, üreticilerimize, destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de üç gün boyunca bizi yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza borçluyuz. Çiftçilerimizin emeği ve halkımızın desteğiyle, Alanya’nın tropikal zenginliklerini dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.