Altınordu Belediyesi ile “Kırsalda Hayat Var”

Altınordu Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Kırsal Mahalle Şenlikleri’nin yeni durağı Gerce Mahallesi oldu. Mahalledeki yurttaşlar ilk kez bir şenliğe ev sahipliği yaptı

Kayabaşı, Saraycık, Kökenli, Delikkaya, Hacılar ve Kayadibi mahallelerinin ardından Gerce’de gerçekleştirilen şenliğe; Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çocukların sahne aldığı gösterilerle başlayan etkinlikler, Türk Halk Müziği konseri ile devam etti. Katılımcılar gün boyu müzik eşliğinde eğlenirken, fındık hasadının yorgunluğunu geride bıraktı. Ayrıca alanda hizmet veren Mobil Kuaför ve Mobil Sağlık Tarama Araçları, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Katılımcılar ücretsiz tıraş hizmeti alırken, tansiyon ve kan şekeri ölçümlerini de yaptırdı.

“EĞLENMEK HEPİMİZİN HAKKI”

Şenlikte konuşan Belediye Başkanı Ulaş Tepe, etkinliklerin kırsal mahallelere taşınmasının önemine vurgu yaptı:

“Biz kültürel ve sanatsal etkinlikleri sadece kent merkezinde değil, mahallelerimizde de yapacağımızı her zaman ifade ettik. Çünkü eğlenmek hepimizin hakkı. Sizlerin desteğiyle güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.