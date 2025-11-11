Altınordu Belediyesi’nden geleceğe yatırım: Sıfır atık bilinci anaokullarından aşılanmaya başladı

Altınordu Belediyesi, geleceğin çevre dostu bireylerini yetiştirmek amacıyla okullarda sıfır atık eğitimleri düzenliyor. Ara tatil dönemine kadar 983 minik yüreğe çevre bilincinin aşılandığı eğitimlerde, çocuklar geri dönüşümün önemini eğlenerek öğreniyor.

Altınordu Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, çevre bilincini erken yaşta kazandırmak amacıyla kent genelindeki anaokullarında eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Ara tatile kadar Eğitimciler Anaokulu, Faruk Furtun Anaokulu, Hükümet Konağı Anaokulu, Karşıyaka Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu, Ordu Üniversitesi Düriye Çetinceviz Anaokulu ve Şehit Ümit İnce Anaokulundaki miniklerle bir araya gelen ekipler, öğrencilere geri dönüşümün önemi, atıkların ayrıştırılması ve doğayı korumanın yolları hakkında interaktif sunumlar gerçekleştiriyor. Eğitimlerde, çocukların dikkatini çekecek eğlenceli etkinlikler ve görsel materyaller kullanılarak, çevreye duyarlı bireyler yetiştirilmesi hedeflenirken, minikler hem eğleniyor hem de geri dönüşümün doğa ve gelecek için taşıdığı önemi öğreniyor.

6 ANAOKULUNDA 983 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLDİ

Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Salih Kalyoncu, eğitimlere ilişkin yaptığı açıklamada, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Geleceğin çevre dostu bireylerini yetiştirmek için eğitim çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini belirten Kalyoncu, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların doğaya, çevreye ve yaşadıkları dünyaya karşı sorumlu bireyler olarak yetişmeleri, yarınlarımızın daha temiz, daha yaşanabilir bir hale gelmesini sağlayacaktır. Bu anlayışla Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Ulaş Tepe’nin öncülüğünde çevre bilincinin erken yaşta kazandırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda da Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzce anaokullarımız başta olmak üzere bir eğitim programı başlattık. Amacımız sadece bilgi vermek değil; çocuklarda doğaya sevgi, sorumluluk ve farkındalık duygusu oluşturmaktır. Ara tatil dönemine kadar 6 anaokulunda 983 anaokulu öğrencimize ulaştık. Biz istiyoruz ki Altınordu’nun her çocuğu, geri dönüşümün önemini bilsin, atığını ayrıştırmayı öğrensin ve doğayı korumanın bir insanlık görevi olduğunu içselleştirsin. Miniklerimiz bu bilinci ailelerine, çevrelerine ve büyüdükçe topluma taşıyacak. Böylece daha temiz bir çevreye ulaşabilmemiz mümkün olacak” dedi.

Hamdi Salih Kalyoncu, eğitimlerin ara tatil döneminin ardından kaldığı yerden devam edeceğini, anaokulların ardından ilkokul öğrencilerine yönelik çevre bilinci ve geri dönüşüm eğitimlerinin başlatılacağını sözlerine ekledi.