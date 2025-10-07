Altınordu’da öğrenciler mama merkezini ziyaret etti

Altınordu Belediyesi Ceren Özdemir Oyun ve Masal Evi'nde eğitim gören öğrenciler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Altınordu Belediyesi Patili Dostlar Mama Üretim Merkezini ziyaret etti. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe de o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Renkli anların yaşandığı ziyarete ilişkin konuşan Başkan Tepe, "Ceren Özdemir Oyun ve Masal Evimizde eğitim gören öğrenci kardeşlerimiz, yeni kurduğumuz Patili Dostlar Mama Üretim Merkezimizde artan yemeklerin nasıl mamaya dönüştüğünü öğrendiler ve üretilen mamalarla besleme çalışması gerçekleştirdiler. Göreve geldiğimiz günden bu yana her alanda ortaya koyduğumuz dönüşümde, patili dostlarımızı da unutmadık. Mama Üretim Merkezimizde sadece 10 ayda artan yemeklerden 70 ton mama ürettik. Belediye bütçemizde tasarruf sağlarken, kentimizdeki israfı da mamaya dönüştürerek sokak canlarımızın beslemesini nitelikli hâle getirdik. Ayrıca daha önce müjdesini verdiğimiz Patiköy Doğal Yaşam Alanı projemizle ilgili de çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla, “her can bize emanet” sloganıyla sessiz canlarımızın sesi oluyor; doğadaki tüm dostlarımızın sevgi, güven ve huzur içinde yaşamasını diliyoruz" dedi.