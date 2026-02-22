Altınordu'da ramazan ayı dolu dolu geçiyor

Altınordu Belediyesi kent genelinde kapsamlı bir hazırlık sürecini tamamlayarak dolu dolu bir ramazan programı yaşama geçiriyor. Belediye, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hem toplumsal dayanışmayı güçlendirecek hem de birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirecek.

KENT LOKANTALARI İFTAR SAATİNDE ÜCRETSİZ

Yeni ve Düz Mahalle’de bulunan Kent Lokantaları, Ramazan ayı boyunca her gün iftar saatinde yurttaşlra ücretsiz hizmet verecek. İftar sofralarını evlerinde kurmak isteyen aileler de unutulmadı. Özenle hazırlanan ücretsiz iftarlık paketleri, iftar vaktinden 1 saat önce vatandaşlara dağıtılacak. İsteyen vatandaşlar iftar paketlerini alıp evde ailesiyle birlikte iftar yapabilecek.

ASKIDA İFTAR, SOFRADA BİRLİK OLACAK

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında başlatılan ‘Askıda İftar’ geleneği de bu ramazan ayı boyunca da yaşatılacak. Kent Lokantaları ile oluşturulacak dayanışma zinciri ile Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma iklimi büyütülecek. ‘Askıda İftar’ uygulaması kapsamında bir kişilik iftar bedeli 120 TL olarak belirlendi. Uygulama çerçevesinde hayırsever yurttaşlar yapacakları bağışlarla bu dayanışma hareketine katkı sağlayabilecek. İftar bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, Kent Lokantalarına başvurarak destek olmak istedikleri kişi sayısı kadar ödeme yapabilecek. Ayrıca internet üzerinden de kolaylıkla destek yapılabilecek. Online ödeme işlemleri https://ihtiyacharitasi.org/altinordu-belediyesi/ adresi üzerinden “Kampanyaya Destek Olmak İstiyorum Sekmesinden” gerçekleştirilebilecek. Uygulamaya ilişkin 444 40 52 Çağrı Merkezi üzerinden detaylı bilgi alınabilecek.

GELENEKSEL RAMAZAN ETKİNLİKLERİ BAŞLIYOR

Akyazı Sahili Etkinlik Alanı’nda Geleneksel Ramazan Etkinlikleri yaşama geçirilecek. Toplam 2 bin 630 metrekarelik alan üzerine kurulan etkinlik alanı içerisinde çocuk oyun alanı, dondurma–salep, kuruyemiş, hediyelik eşya, kahve, unlu mamuller–tatlı, çiçek, glutensiz–vegan ürünler, fındık kavurma–çikolata, kitap, oyuncak, Osmanlı macunu, waffle ve kahve–tatlı satış noktaları yer alacak. Ramazan ayı boyunca alanda Kuran-ı Kerim Tilaveti, Karagöz-Hacivat Gösterileri, Çocuk Etkinlikleri, İlahi Grupları ve Nostaljik Sinema filmlerinin yer alacağı etkinlikler gerçekleştirilecek. Hafta içi iftardan sonra, hafa sonu ise gün boyunca alanda etkinlikler gerçekleştirilecek.

FIRINLAR, MARKETLER VE PAZARLAR DENETLENDİ

Ramazan ayı öncesinde yurttaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Kent genelinde gerçekleştirilen kontroller kapsamında fırınlar, marketler ve semt pazarları titizlikle denetlendi. Denetimlerde ürünlerin gramajı, fiyat etiketleri, hijyen koşulları, son kullanma tarihleri ve genel düzen kuralları tek tek incelendi. Özellikle Ramazan ayında yoğun tüketilen temel gıda ürünleri üzerinde hassasiyetle durulurken, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Hem esnafın hem de vatandaşların haklarını korumak amacıyla denetimlerin Ramazan boyunca da aralıksız süreceği bildirildi.