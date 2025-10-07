Amasya'da köylünün toplulaştırma isyanı

Amasya'da Devlet Su İşleri Müdürlüğü (DSİ) Göynücek ilçesine bağlı Gediksaray köyünde Avrupa Birliği projeleri kapsamında köyün yaklaşık kırk bin dönümlük arazisinde toplulaştırma yaptı. Yapılan arazi toplulaştırmasında, üç yüz hanelik köyün on hanesinin ve büyük topraklı köylülerin korunduğu iddia edildi.

Köylüler bu iddialara tepki gösterdi. Jandarma köye gelerek köylülere müdahale etti. Köylüler ise beş gündür arazilerinde nöbet tutmaya başladı. “Biz toplulaştırmaya karşı değiliz, yapılan haksızlığa ve hukuksuzluğa karşıyız” diyen köylüler üç yıldır arazilerini ekip biçemiyor. 2021 yılından beri olayın çözülemediğini, haksızlığın giderilmesi için Amasya Valiliğine, Tarım Bakanlığına yaptıkları başvurulardan sonuç alamadıklarını belirten köylüler, traktörleriyle barikat kurarak toplulaştırma yapmak için köye gelen DSİ’nin araçlarına izin vermedi.

"BİZİ JANDARMAYLA KARŞI KARŞIYA GETİRMEYİN"

Köyün girişine traktörleriyle barikat kuran köylülere jandarma müdahale etti. Yaşanan arbedede güvenlik güçleri köylülere şiddet uygularken köylülerin arazilerine gitmesine de izin verilmedi. Köylüler “Biz arazimize gidiyoruz, bizi jandarmayla karşı karşıya getirmeyin” ifadelerini kullandı. Köy muhtarı Kenan Kandemir’in ilçe kaymakamı tarafından uyarıldığı, toplulaştırmanın yapılması için köylüyü ikna etmesini, basına konuşmamasını, aksi halde hakkında soruşturma açıp, muhtarlık mührünün alınacağı yönünde tehdide varan uyarın yapıldığı belirtildi. Basın mensuplarının sorularımızı yanıtlamaktan kaçınan Muhtar Kenan Kandemir “Ben basına açıklama yapamam, kaymakamlıktan izin almam gerekir, konuşamam” diye konuştu.

MÜDÜRLÜK KENDİNE 250 DÖNÜM TARLA YAPTI

2021 yılında AB hibe projeleri kapsamında Gediksaray köyünün yaklaşık 40 bin dönüm arazisi Amasya DSİ tarafından toplulaştırıldı. Yapılan toplulaştırmada üç yüz hanelik köyde on köylünün toprağı istediği gibi toplulaştırılırken köyün yüzde 80’i toplulaştırmaya itiraz etti. Yapılan toplulaştırmada Amasya DSİ Müdürlüğü kendisine de 250 dönüm tarla yaptı. Sulanabilir bölgede tarlası olanların tarlaları susuz, kıraç yerlere verilirken, kıraç yerde tarlası olanlara sulanabilir alanlardan tarla verildi. Bu duruma itiraz eden köylüler toplulaştırmanın köyde on kişinin istediği gibi değil de adaletli, hakkaniyetli olmasını için eylem başlattı. Köylüler sulanabilir, verimli, değerli arazisi olanlara sulanamayan, değersiz araziler verildiği, değersiz, sulanamayan arazisi olanlara da değerli ve sulanabilir araziler verildiği için haksız, adaletsiz toplulaştırmaya karşı çıktı.

KÖYLÜLER CUMHURİYET'E KONUŞTU

Cumhuriyet’e konuşan köylülerden Ceyhun Kandemir; toplulaştırmada adaletsizlikm olduğuna dikkat çekerek “Jandarma tarlalarımıza gitmemize izin vermiyor, köyün çıkışına barikat kurdu. Biz derdimizi anlatacak, çözüm bulacak bir devlet yetkili bulamıyoruz. Biz toplulaştırma yapılmasına karşı değiliz. Yapılan toplulaştırma adil, hakkaniyetli olsun, kimse zarar görmesin istiyoruz. Biz sorunun düzeltilmesi için Amasya DSİ’ye 250 tane dilekçe verdik ancak bizim dilekçelerimizi dikkate almadılar. 2021 yılından beri biz bu sorunları yaşıyoruz. Avukat tutmak istedik, kişi başı 50 bin lira istedi, bu köylü bunu nasıl versin. Bir haftadır burada nöbet tutuyoruz” dedi. 350 hanelik köyde arazi toplulaştırmasından sadece on hanenin memnun olduğunu geri kalan kişilerin tepkili olduğunu belirten Elvan Kılıç “Köyün tamamı yapılan toplulaştırmanın hakkaniyetsiz olduğunu düşünüyor ve karşı çıkıyor. DSİ yapılan toplulaştırma çalışmasında kendisine 250 dönüm tarla yapmış” ifadelerini kullandı. DSİ’nin toplulaştırma ekibinin sulanan yerdeki tarlayı alıp kıraç yere götürdüğünü ifade eden Oğuzhan Eken ise “Komşumuz Tarım İl Müdürlüğünden teşvik alarak tarlasını meyvelik yaptı, bunlar kayıtlı tarla, başka bir vatandaşın tarlasını getirip bu meyveliğin yerine koymuş. Bu toplulaştırmayı yapan görevliler bunu neye göre yapmış? Dağların boşluk alanlarından tarla belirleyip, vatandaşı buralara atmışlar. Aşırı derecede adaletsizlik var, bu yetkililer kime çalışıyor bilemiyorum. Köylünün arazisi elinden zorla alınmak isteniyor, adeta gasp ediliyor biz buna karşı çıkıyoruz” diye konuştu.