Amasya kitap fuarında sayfalar hayat bulacak

Amasya Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan kitap fuarı, 27 Eylül Cumartesi günü, kapılarını ilk kez kitapseverlere açacak. olan Amasya 1. Kitap Fuarı, şehrin kültürel hayatında yeni bir sayfa açacak. 55 yazar, 97 yayınevine ev sahipliği yapacak olan fuarda, imza günleri, söyleşiler ve keşfedilmeyi bekleyen binlerce kitap, okurları bir edebiyat şölenine davet ediyor. Bu yıl ilkini gerçekleştirecekleri kitap fuarı ile çok sayıda yazar ve şairi kitapseverlerle buluşturacaklarını söyleyen Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi, “97 yayınevi, 55 yazar ve şairle bu sene 27 Eylül-5 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz ‘Mitridatis’ten Atatürk’e teması ile Amasya Kitap Fuarımızın 1.cisini düzenleyecek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sene her yaştan, her düşünceden kitap dostunu sevdiği birçok yazar ve şairle buluşturacağımız 1. Kitap Fuarımızda ziyaretçilerimiz Amasya’da kitapların büyülü dünyasında eşsiz bir yolculuğa çıkacak. Biz bilginin gerçek güç olduğuna inanıyoruz. 8500 yıllık tarihi boyunca bilginin, kültür ve sanatın merkezi olan bu şehri tekrar eski kimliğine kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 9 gün boyunca söyleşi ve etkinliklerimizle hep birlikte çok keyifli vakit geçireceğimize yürekten inanıyorum” dedi.