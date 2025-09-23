Anamur-Bingen Kardeş Kent İlişkilerinde Yeni Dönem: İşbirliği ve Dayanışma Güçleniyor

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, 14 yıl önce başlatılan kardeş kent ilişkilerini işbirliği boyutuna taşımak amacıyla Almanya’nın Bingen kentine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Belediye Meclis Üyeleri Ali Kubilay Erdal ve Tekin Mutlu, Kardeş Kentler Derneği Başkanı Hamdi Mahir ve Anamur Belediyesi Şirket Müdürü Mesut Güven de yer aldı.

Başkan Deniz, Bingen Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Feser ile yaptığı görüşmede kardeş kent ilişkilerinin sadece protokol düzeyinde kalmayacağını, iki kent arasında kalıcı işbirliği ve dayanışmayı hedeflediklerini belirtti. Görüşmede Bingen Belediyesi tarafından Anamur Belediyesi’ne bir hasta nakil ambulansı hibe edilmesi konusunda mutabakat sağlandığı açıklandı. Resmî prosedürlerin tamamlanmasının ardından aracın Ekim 2025’te Anamur’a teslim edilmesi planlanıyor.

"HALKIMIZA FAYDA SAĞLAYACAK PROJELERE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ"

Başkan Deniz, ziyarette yaptığı açıklamada “Kardeş kent ilişkilerini sadece bir protokol uygulaması değil, iki şehir arasında kalıcı dayanışmaya dönüşecek bir işbirliği haline getirmeyi hedefliyoruz. Kentlerimiz arasında işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla talebimiz üzerine Bingen Belediyesi tarafından Anamur Belediyesi’ne bir hasta nakil ambulansı hibe edildi. Hibe aracı Ekim ayı içerisinde teslim alacağız. İki şehir arasında kültürel, sosyal ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmeye çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kardeş kent ilişkilerini sadece tören ve protokol düzeyinde bırakmak yerine, halkımıza doğrudan fayda sağlayacak projelere dönüştürmek istiyoruz” dedi.

Bingen Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Feser ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ‘’Anamur Belediye Başkanımız sayın Durmuş Deniz ve Anamurlu dostlarımızın ziyaretinden büyük bir memnuniyet duydum. Kardeş kent ilişkilerimizin 14. yılında gerçekleştirilen bu ziyaret bizler için çok önemli.

Önümüzdeki yıl 15. Yıldönümünü kutlayacağımız kardeş kent ilişkilerimiz için hem Anamur’da hem de Bingen’de önemli etkinlikler yapmayı planlıyoruz. İki kentte gerçekleştireceğimiz etkinliklerle kardeş kent ilişkilerimizin daha iyi bir seviyeye geleceğine inanıyorum.

Anamur Belediyesi’nin bizlerden talep ettiği hasta nakil ambulansı için gerekli prosedürleri tamamladık. Resmi işlemler tamamlandığında Ekim ayı içerisinde hasta nakil aracını Anamur Belediyesi’ne kazandıracağız. Hem Anamur Belediye Başkanımıza hem de Anamurlu misafirlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.

Heyet ayrıca Bingen-Anamur Kardeş Kentler Derneğini ziyaret ederek Dernek Başkanı Helmut Irmen ve yöneticilerle bir araya geldi. Başkan Irmen, iki kent arasındaki ilişkilerin özellikle çocukların kültür alışverişi açısından değerli olduğunu belirterek, 2026 Nisan ayında Bingenli çocukların Anamur’u ziyaret edeceğini açıkladı.

Başkan Deniz, dernek buluşmasında yaptığı konuşmada, “Hem belediyemiz hem de Bingen-Anamur Kardeş Kent Derneği işbirliğiyle Anamur’da ve Bingen’de önemli işler yapacağız. Gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.