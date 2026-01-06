Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TÜRÇEV arasında çevreci protokol

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çevre dostu ve sürdürülebilir kent vizyonu doğrultusunda, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ile işbirliği protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında, çocuklar ve gençler için çevre bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim programlar hayata geçirilecek.Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı olan ATA Çiftliği, bu projeye ev sahipliği yapacak.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, atık azaltımı, atığın kaynağından ayrılması, sıfır atık uygulamaları, iklim değişikliğine uyum, doğa koruma ve sürdürülebilirlik konularda çalışmalar yürütülerek, öğrencilere çevre bilinci kazandırılacak. Ayrıca Eko-Okul koordinatör öğretmenlerine yönelik eğitimler düzenlenecek; öğrencilerin belediyeye ait atık tesisleri ile biyolojik çeşitlilik açısından önemli alanlara teknik ve eğitsel ziyaretler yapması sağlanacak. Bunların yanı sıra resim ve fotoğraf sergileri gibi çevre temalı etkinliklerin de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

"Doğayı sevmeyi ve sürdürülebilir kullanma ilkeleri doğrutusunda faydalanmayı hep birlikte öğrenebiliriz"

"ÇOCUKLAR SEBZENİN MANAVDA YETİŞTİĞİNİ ZANNEDİYOR"

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, Ankara’da büyük bir çiftlik kurduklarını, ATA Çiftliği adını verdikleri üretim ve eğitim merkezini oluşturduklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"ATA Çiftliği’nde, çok daha kapsamlı, daha geniş kitlelere ulaşacak şekilde bir eğitim programını uygulamaya başlayacağız. Bu çiftliğin kurulmasında, merkezin kurulmasındaki hedefimiz; insanların bir soya öğrenirken uygulamasını da yapmak, beraberinde o zorlukları da yaşaması ve sonunda başarıya ulaşması hedeflenmişti. Mottomuz şuydu; 'Çocukların elleri kirlenmeli' dedik. Kent merkezinde yaşayan büyük bir nüfus var bu nüfusun çocukları meyvenin, sebzenin manavda yetiştiğini zannediyorlar, gelsin oradan ağaçtan koparsın, hasadını yapsın ve bunun gerçekten nasıl yetiştiğini öğrensinler arzusundayız. Son dönemde yaşadığımız iklimdeki anomiliği biliyorsunuz; dolasıyla suyun ve toprağın önemini gençlerimize ve çocuklarımıza doğru anlatabilmemiz lazım. Tesisimiz bütün bunlar için ideal bir mekan. Çocukları yatılı olarak da orada barındırabiliriz, eğitimlerimizi yapabiliriz beraberce, doğayı sevmeyi ve sürdürülebilir kullanma ilkeleri doğrultusunda faydalanmayı hep birlikte öğrenebiliriz."

" BU PROJE TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE DESTEKLENSİN"

Eski bakan, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Ateş ise şöyle konuştu:

"Ankara Büyükşehir’in Gölbaşı’nda açmış olduğu ATA Çiftliği’nde, gençliğin öğrenimine katkı sunabilmek için bir protokol imzalıyoruz. ATA Çiftliği bundan böyle Türkiye’nin her tarafındaki, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın Eko Okullar öğrencileri bu tesiste doğayla karışacak; üretim, tarım üretimi nedir öğrenecek. Sınıf dışında tabiatla ve üretimle iç içe bir eğitim programından geçilmesini sağlamaya çalışacağız. İstiyoruz ki Ankara’da başlatılan bu proje Türkiye’nin her tarafındaki gerek yerel yönetimlerimizce gerekse oradaki merkezeki teşkilat temsilcilerimiz tarafından hep desteklesin istiyoruz."

TÜRÇEV Genel Müdürü, Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, daha önce de Büyükşehir Belediyesi ile örnek çalışma yaptıklarını belirterek, "Bugün burada Ankara Büyükşehir Belediye'miz ile birlikte okullarda yürütülecek çevre eğitimi, programlarında iş birliğini imzaya dönüştürmek üzere bulunuyoruz. Bu çalışmaları arttırarak; çocuklarımızı hem iklim değişikliğine uyum hem sıfır atık uygulamaları hem de çevre eğitiminin bütün bileşenleri ile sürdürülebilir yaşamın inşa edilmesinde çocukların geleceğe taşınan yolda, doğru bilgilerle donatılması ve bilinç kazanması için işbirliklerimizi güçlendirmek istiyoruz" dedi.