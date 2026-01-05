Ankara’da ücretsiz ulaşım döneminin ilk adımı atılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da eski başkan AKP’li Melih Gökçek dönemindeki usulsüz imar artışları ve sosyal donatı alanı yetersizlikleri sebebiyle oluşan trafik sorununu çözmek için toplu ulaşımı ücretsiz yapacağını söyledi. Söz konusu projenin ilk adımı atıldı. ABB, öğrenci abonmanlarının yanına bir destek projesi daha ekledi. Belediyeden yapılan açıklamada, belediyeden sosyal yardım alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18–65 yaş arası 375 bin yurttaş için ücretsiz ulaşım desteği verileceği duyuruldu. Açıklamada, altyapı çalışmaları ve yeni otobüs alımları tamamlandıkça, uygulamadan yararlananların sayısının peyderpey artırılacağı da belirtildi.

ULAŞIMA ERİŞİMDE EŞİTLİK HEDEFLENİYOR

Ulaşıma erişimde eşitliğin ve trafik yoğunluğunda azalmanın hedeflendiği proje kapsamında yapılan destek, EGO Genel Müdürlüğü otobüsleri, ANKARAY, Ankara Metrosu ve Başkentray hatlarında geçerli olacak. Projenin, ocak ayında yaşama geçirilmesi planlanıyor.