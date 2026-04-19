Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ankara Kalesi'nde tarih, lezzet ve yaşam dolu proje

Ankara Kalesi'nde tarih, lezzet ve yaşam dolu proje

19.04.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
Takip Et:
Ankara Kalesi'nde tarih, lezzet ve yaşam dolu proje

Ankara Büyükşehir Belediyesi, restorasyon çalışmaları tamamlanan Ankara Kalesi ve çevresinde gastronomi merkezi kurmak için harekete geçti. Proje ile tarihi dokunun korunması ve bölgenin canlandırılması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ankara Kalesi'ni ve çevresini geleceğe taşımak ve tanıtmak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

ABB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Ankara Kalesi'nde gerçekleştirilen restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye "Gastronomi Merkezi" kazandırmak için harekete geçti.

Kale, Kireçli, Berrak ve Doyran sokaklarının kesişme noktasında bulunan tescilli taşınmaz konumundaki üç konut birleştirilerek geleneksel sokak dokusuna ve aslına uygun bir şekilde yeniden yapıldı. Proje ile yalnızca tarihi yapıların korunması değil, aynı zamanda bölgenin sosyal ve ekonomik canlılığının artırılması da hedeflendi. Gastronomi işleviyle yeniden kurgulanan merkez; avlu, teras ve açık oturma alanlarıyla desteklenerek çok yönlü bir kullanım sunacak şekilde tasarlandı. 

İlgili Konular: #Ankara #Ankara Büyükşehir Belediyesi #tarih #Ankara kalesi