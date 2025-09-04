Ankara Seyahatnamesi Belgeseli Elmadağ’da ekrana taşındı

Eski Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sucu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Türkiye’nin kültürel değerlerini ekrana taşıyacağı “Ankara Seyahatnamesi” belgeseli çekimleri kapsamında Elmadağ’ı ziyaret etti. İlçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yakından tanıtan çekimlerin Elmadağ’ın kendine özgü ruhunu, yöresel lezzetlerini, tarihi dokusunu ve kültürel zenginliklerini yansıtacağı bilgisi verildi. Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, belgesele ilişkin yaptığı açıklamada “belgesel çekimlerini tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok yakında ABB TV ekranlarında yayınlanacak olan bu özel program sayesinde, Elmadağ’ın değerlerini daha geniş kitlelere tanıtacak olmanın heyecanını içtenlikle paylaşıyoruz. Bu süreçte emeği geçen başta Ayşe Sucu Hanımefendi olmak üzere, yapım ve yayın sürecinde katkı sağlayan tüm ekibe teşekkür ediyor, belgeselin izleyicilerimize keyifli ve öğretici bir yolculuk sunmasını diliyoruz” dedi