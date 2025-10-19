Ankaralıların beklediği Atatürk Sanat Merkezi açılıyor: Zülfü Livaneli sahnede olacak

Ankara Çankaya Belediyesi, yarın saat 18.00’de Atatürk Sanat Merkezi’nin açılışını yapacak. Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan sanat merkezinin açılışında, Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli ile birlikte Rengim Gökmen’in orkestra şefliğinde Symphonista Filarmoni Orkestrası sahne alacak. Belediyeden açılışa ilişkin yapılan açıklamada, “Ankara’nın dört gözle beklediği, Başkentin parlayan yıldızı olacak Atatürk Sanat Merkezi perdelerini açıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında yükselen bu büyük eserin coşkusunu hep birlikte yaşamak adına, gerçekleştireceğimiz açılış töreninde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız” ifadeleri yer aldı.

22 BİN 500 METREKARELİK ALAN ÜZERİNE KURULDU

Başkentin eser yapıları arasına girecek olan Atatürk Sanat Merkezi, Ankara’nın en yoğun noktalarından biri olan Eskişehir Yolu üzerinde bulunuyor. Atatürk Sanat Merkezi, 22 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edildi. Uluslararası mimari örneklerden hareketle, seyirci ve sanatçıların tüm ihtiyaçlarına göre tasarlanan Merkez, akustiğiyle dünya standartlarına sahip olacak. Bin ve 500 kişilik iki salondan oluşan Atatürk Sanat Merkezi, galeri kullanımlı fuayesiyle de önemli sergilere ev sahipliği yapacak.