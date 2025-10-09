Antalya'da 4 günlük Kaleiçi Old Town Festivali başladı

Antalya’da tarihi kent merkezi Kaleiçi, 10’uncu kez dünya şehirlerine kapılarını açmaya hazırlanıyor. Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği Kaleiçi Old Town Festivali, 9-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Festivale ilişkin açıklamalarda bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Kaleiçi gibi yaşayan antik kentlere sahip şehirler arasında dayanışma ve tanıtım zinciri oluşturma ve kent merkezinde turizmi 12 ay boyunca sürdürebilme amacıyla başlattığımız Kaleiçi Old Town Festivali’miz 10 yaşında. Bu yıl 21 ülkeden 26 şehrin katılacağı festivalimizde sergilerden atölyelere, konserlerden, söyleşilere dolu dolu bir program yine komşularımızı bekliyor olacak.

9-12 Ekim tarihlerinde Antalya'mızın kalbi Kaleiçi'nin zamansız yolculuğuna tanıklık etmek için tüm komşularımı 10. Kaleiçi Old Town Festivali'mize bekliyorum. 10 Ekim Cuma saat 18.00'de Karaalioğlu Parkı girişindeki Eski Büyükşehir Belediyesi önünde açılış kortejimizde buluşalım" dedi.

Festivalde 4 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlecek. Etkinliklere 'https://kaleicioldtown.com/Uploads/kaleici_2025_brosur.pdf' bağlantısı üzerinden erişim sağlanabilecek.