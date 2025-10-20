Antalya Gazipaşa’da Nar Festıvali coşkusu

Gazipaşa Kaymakamlığı ve Gazipaşa Belediyesi tarafından Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilçeye adının verilişinin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler başladı. Cumhuriyet Meydanı’ndan bando takımı eşliğindeki kortej geçişiyle başlayan etkinliklere katılanlar Atatürk Parkı’nda saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okudu.

Halk oyunu gösteriminin ardından festivalin açılış kurdelesi kesildi. Festivalin açılış konuşmasını yapan Gazipaşa Belediye Başkan Vekili Serkan Özkurt, “Sebzelerimizle, çekirdeksiz narımızla, muzdan mangoya, ejder meyvesinden avokadoya kadar 50 çeşitten fazla tropikal ürünümüzle ülkemize değer katıyoruz. Bu festival, emeğiyle gece gündüz demeden üreten tüm çiftçilerimizin ve üreticilerimizin bayramıdır” dedi.

Etkinliğe katılanlar ilçeye özgü çekirdeksiz nar ile tropikal ürünlerin bulunduğu stantları gezip tadına baktı. İki gün süren festivalde en iri nar yetiştiriciliği, en iyi nar, nardan piramit, en çok nar suyu sıkımı, nar tanesi düşürmeden yeme yarışmaları yapıldı.