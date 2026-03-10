Arapgir Belediyesinden Mehmet Akif Mahallesinde yol çalışması

Malatya Arapgir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yurttaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlamasını temin etmek amacıyla yol yapım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Mehmet Akif Mahallesi’nde bulunan Mehmet Akif 17 Sokak ile Fethi Gemuhluoğlu Caddesi üzerinde çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından bölgede yer alan menfez bölümünün bağlantı noktasında yeni yol açma çalışması yapılırken, aynı zamanda Mehmet Akif 17 Sokak üzerinde yol düzenleme çalışmaları da tamamlandı.

Kış şartlarında zaman zaman ulaşımda aksaklıkların yaşandığı tespit edilen söz konusu yolda, olumsuzlukların giderilmesi amacıyla yol genişletme, eğim düşürme ve stabilize malzeme serim çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla birlikte hem yeni yol bağlantısı oluşturuldu hem de mevcut yol daha güvenli ve kullanışlı hale getirilerek mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Gerçekleştirilen çalışmaların bölgedeki ulaşım akışını kolaylaştırması ve yurttaşların günlük yaşamını daha rahat sürdürebilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Arapgir Belediyesi yetkilileri, ilçenin farklı mahallelerinde ihtiyaç duyulan yol, altyapı ve üstyapı çalışmalarının planlanan yurttaşların daha güvenli ve düzenli bir ulaşım ağına kavuşması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.