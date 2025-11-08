Arapgir Bilimsel Araştırmalar Kongresi başladı

Arapgir Belediyesi ile Ases Congress iş birliğiyle düzenlenen Arapgir Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Samime Aydınlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Bilim, kültür ve akademiyi bir araya getiren, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden çok sayıda akademisyenin katıldığı programın açılışında, Prof. Dr. Mustafa Talas, Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım ve Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu birer konuşma yaparak, bilimin, kültürün ve tarihsel mirasın buluşma noktası olan Arapgir’in bu tür organizasyonlarla adını bilim dünyasında daha da güçlü bir şekilde duyurduğunu vurguladılar.

Başkan Haluk Cömertoğlu, konuşmasında Arapgir’in köklü tarihine ve kültürel mirasına dikkat çekerek, “Bilimsel bilgiyle kültürel değerlerimizi buluşturduğumuz bu kongre, Arapgir’in gelişim vizyonuna katkı sunacak önemli bir adım. Akademisyenlerimizin katkılarıyla geleceğe ışık tutan çalışmalara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan oturumlarda, akademisyenler farklı disiplinlerden önemli bilimsel konuları ele aldı.

İlk panelde, Prof. Dr. Bekir Kocadaş başkanlığında; Prof. Dr. Hava Selçuk “Osmanlı Döneminde Arapgir” ve Prof. Dr. Bülent Kara “Arapgir’in Sosyolojisi” başlıklı sunumlarıyla Arapgir’in tarihsel ve toplumsal yapısına ışık tuttular.

İkinci oturumda, Prof. Dr. Hava Selçuk başkanlığında gerçekleştirilen panelde; Prof. Dr. Selahattin Avşaroğlu “Türkistan’dan Anadolu’ya Kültürel Aktarım” başlıklı sunumu gerçekleştirildi.

Üçüncü oturumda, Prof. Dr. Bülent Kara’nın panel başkanlığında; Prof. Dr. Bekir Kocadaş “Dijital Oyun Bağımlılığı”, Prof. Dr. Ünal Şentürk “Dijitalleşme” ve Prof. Dr. Aydemir Ölmez “Bağımlılığın Biyolojisi” konularını ele alarak günümüzün dijital çağında insan davranışları ve toplum üzerindeki etkileri değerlendirdiler.

Kongrenin ilk günü, Prof. Dr. Ünal Şentürk başkanlığında gerçekleştirilen son oturumla devam etti. Bu oturumda; Prof. Dr. Ayşe Gürel İnanlı “Su Ürünleri İşleme Yan Ürünlerinin Değerlendirilmesi”, Doç. Dr. Tuncay Ateşşahin “Barajların Gölgesinde Kalan Göçler ve Fırat’ın Endemik Balıkları” ve Dr. Öğr. Üyesi Dilek Arslan Ateşşahin “Reyhan Bitkisinin (Ocimum Basilicum) Bazı Biyolojik Aktiviteleri” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Kapsamlı bilimsel sunumların yer aldığı kongre, Arapgir’in bilim, kültür ve turizm potansiyelini ortaya koyması bakımından büyük önem taşıyor.

Arapgir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen etkinliğin, akademik çevrelerle yerel yönetimler arasındaki iş birliğini güçlendirmesi ve Arapgir’in bilimsel çalışmalarla anılan bir kent haline gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.