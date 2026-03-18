Arapgir'de bayram temizliği

Malatya Arapgir’de bayram hazırlıkları yalnızca evlerde değil, sokaklarda da kendini hissettirmeye başladı. Arapgir Belediyesi Temizlik İşleri tarafından, Ramazan Bayramı öncesinde ilçenin en yoğun kullanılan güzergâhlarında kapsamlı bir temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirerek adeta bayrama tertemiz bir karşılama hazırlıyor.

İlçe estetiğini ön planda tutan çalışmalar kapsamında ekipler, özellikle yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu İnönü Caddesi, Namık Gedik Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerinde titizlikle yürütülen temizlik faaliyetlerine ağırlık verdi. Günün erken saatlerinde başlayan çalışmalar, hızlı bir şekilde sürdürülüyor.

Cadde ve kaldırımlarda kış aylarında biriken çamur, toprak ve çevresel atıklar detaylı bir şekilde temizlenirken, ardından gerçekleştirilen basınçlı su ile yıkama işlemleri sayesinde yollar adeta ilk günkü görünümüne kavuşturuluyor. Ekiplerin özverili çalışmasıyla birlikte sadece fiziksel temizlik değil, aynı zamanda ilçenin genel görünümünde de gözle görülür bir ferahlık sağlanıyor.

Temizlik İşleri yetkilileri, yapılan çalışmaların yalnızca bayram öncesiyle sınırlı olmadığını, bayram sonrasında kalan cadde ve sokakların temizliğinin periyodik olarak tamamlanacağını belirtirken; vatandaşların da çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalarının bu çabayı daha anlamlı hale getireceğini vurguladı.

Arapgir Belediyesi’nin yürüttüğü bu çalışmalar, yalnızca temizlik hizmeti olmanın ötesinde; bayramın ruhuna yakışır bir birlik, özen ve hazırlığın da göstergesi olarak dikkat çekiyor. İlçede bayram coşkusu, temizlenen sokaklar ve yenilenen çevreyle birlikte daha da hissedilir hale geliyor.