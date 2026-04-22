Arapgir gelin kız helvası tescillendi

Malatya Arapgir’e özgü yöresel lezzetlerden biri olan “Gelin Kız Helvası”, coğrafi işaret tescili alarak resmiyet kazandı. Uzun yıllardır ilçenin kültürel mirasının önemli bir parçası olan bu özel tatlı, hem geleneksel yapımı hem de taşıdığı anlamla dikkat çekiyor.

Arapgir Gelin Kız Helvası; tereyağı, özel amaçlı buğday unu, pudra şekeri ve tercihe göre iç badem veya ceviz kullanılarak hazırlanan bir tatlıdır. Tereyağında kavrulan unun içerisine pudra şekeri ilave edildikten sonra tepsilere alınan helva, üzeri tercihe göre iç badem veya ceviz ile süslenerek kare şeklinde dilimlenir ve soğuk olarak servis edilir. Yalnızca bir tatlı olmanın ötesinde kültürel bir anlam taşıyan Gelin Kız Helvası, Arapgir’de düğün geleneklerinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. İsmini de buradan alan helva, düğün günü gelinin ailesi tarafından yeni evli çiftlerin evine gönderilir. Bu gelenekle birlikte evliliğin helva gibi tatlı ve huzurlu geçmesi temenni edilir.

Arapgir Gelin Kız Helvası Yapılışı (8 Kişilik)

Malzemeler:

250 g tuzsuz tereyağı

250 g pudra şekeri

400 g özel amaçlı buğday unu

100 g iç badem veya ceviz

Yapılışı:

İlk olarak derin bir tencere içerisinde tereyağı eritilir. 200 gram un, eritilen tereyağına eklenerek sürekli karıştırılır. Sürekli karıştırılmasının sebebi, tereyağının aromasının una geçmesini sağlamak ve topaklanmayı önlemektir. Yaklaşık 2-3 dakika bu şekilde karıştırıldıktan sonra kalan un ilave edilir. Un, rengi pembeleşinceye kadar kısık ateşte yaklaşık 20 dakika kavrulur. Ardından ocağın altı kapatılır ve karışıma pudra şekeri ilave edilir. Pudra şekeri kullanılmasının nedeni, pancar şekerine göre daha hızlı eriyerek helvada pürüzsüz bir doku sağlamasıdır. Helva henüz sıcakken tepsiye alınır, kaşık yardımıyla bastırılarak şekil verilmesi sağlanır. Üzeri düzeltilerek tercihe göre kabukları soyulmuş iç badem veya ceviz ile süslenir. Yaklaşık 1-2 saat dinlendirildikten sonra kare şeklinde kesilerek soğuk olarak servis edilir.

Coğrafi işaret tescili ile birlikte Arapgir Gelin Kız Helvası’nın hem korunması hem de daha geniş kitlelere tanıtılması hedeflenirken, ilçenin gastronomi turizmine de önemli katkısağlaması bekleniyor.