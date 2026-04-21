Ardahan Belediyesi Alabalık Deresi'ni temizliyor

Ardahan'da belediye ekiplerinin şehir genelinde yürüttüğü çevre düzenleme ve temizlik çalışmaları kapsamında Alabalık Deresi de baştanbaşa elden geçiriliyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Faruk Demir, dereye kaçak olarak bağlanan atıkların tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.
Başkan Demir, Alabalık Deresi’nin doğal yapısına dikkat çekerek, “Eğer deremizi temiz tutar ve kirletmezsek, adı gibi alabalıkların yaşayabileceği bir ortam oluşturabiliriz. Lütfen çevremizi kirletmeyelim” ifadelerini kullandı.
‘Başka bir Ardahan mümkün’ diyerek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunan Demir, çevre temizliğinin önemine vurgu yaparak, Belediye ekiplerinin dere ve çevresinde temizlik çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.