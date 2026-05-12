Ardahan’da Faruk Demir’e anket desteği: Her iki yurttaştan biri başarılı buldu

Ankara merkezli ENA Araştırma Şirketi’nin Ardahan’da gerçekleştirdiği “Belediye Başkanları Memnuniyet Anketi”nde, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir için dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Ankete göre yurttaşların yüzde 50’si Demir’in belediye başkanlığı performansını başarılı bulduğunu belirtirken, yüzde 35’i başarısız değerlendirmesinde bulundu. Kararsızların oranı ise yüzde 15 olarak ölçüldü.

2019 yerel seçimlerinde göreve gelen CHP’li Belediye Başkanı Faruk Demir’in 7 yıllık görev sürecine ilişkin yapılan değerlendirmede, özellikle sosyal belediyecilik uygulamalarının öne çıktığı belirtildi. ENA Araştırma tarafından paylaşılan sonuçlarda, “Ardahan’da her iki kişiden biri Sayın Faruk Demir’in çalışmalarını başarılı buluyor ve destekliyor” ifadelerine yer verildi.

Araştırma şirketi açıklamasında, kentte yürütülen belediyecilik hizmetlerinin yurttaş nezdindeki karşılığının ölçüldüğü belirtilirken, “Sosyal belediyecilik ve şeffaf yönetim anlayışının sandığa nasıl yansıdığı” vurgusu yapıldı.

Belediye yönetimi ise anket sonuçlarının ardından yaptığı değerlendirmede, kentte hayata geçirilen projelerin ve sosyal belediyecilik anlayışının halkta karşılık bulduğunu kaydetti.