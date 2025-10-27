Ardahan’da ikinci kitap kafe için destek çağrısı

2019 yılından itibaren Kültür- Sanat alanında değerli çalışmalar yapan Belediye Başkanı Faruk Demir’in geçen yıl Kaptanpaşa Mahallesi’nde çocuklar ve gençler için inşa ettirdiği kitap kafelerin ikincisi Karagöl mahallesinde açılacak. Sosyal medya hesabından yayınladığı kitap kafe klibi eşliğinde kitap kafelerin gençlerimiz için sıcak bir yuva niteliği taşıdığını kaydeden Başkan Demir, gelecek yıl Karagöl Mahallesinde açılacak kitap kafe için düzenlenen kitap bağışı kampanyasına kitapseverler başta olmak üzere tüm vatandaşların desteğini istediklerini ifade ederek “KARAGÖL Mahallemize yapacağımız kitap kafemiz için kitap bağışlarınızı bekliyoruz, Çocuklarımız geleceğimizdir. Her Mahallemize, çocuk oyun parkı, taziye evi, muhtarlık ofisi ve kitap kafe projemizi önümüzdeki yaz inşallah tamamlıyoruz. Yeter ki çocuklarımız okusun ve mutlu olsun. çay, su, kahve ve haftanın bazı günlerinde kek ikramımızdır.” dedi