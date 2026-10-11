Ardahan’da su kapasitesi yüzde 25 artırılıyor

Ardahan’da özellikle bahar ve yaz aylarında su seviyesinin düşmesi ve mevcut kaynakların ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle yaşanan sorunlara çözüm için sondaj kuyusu açıldı. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışma ile kent merkezinin içme suyu ihtiyacının daha güvenli ve kesintisiz karşılanması, mevcut kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması hedefleniyor.

MEVCUT KAPASİTE ARTIRILACAK

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Fen İşleri Müdürlüğü ile su ve kanalizasyon ekiplerinin çalışmayı tamamladığını belirterek, “Bahar aylarında sularda azalma meydana geliyordu. Şehirde bulunan mevcut su kapasitesini bu çalışmayla yüzde 25 artırıyoruz” dedi.

‘SU SORUNUN ÇÖZMÜŞ OLDUK’

Kentte su sıkıntısına ilişkin şikâyetler aldıklarını ifade eden Demir, sondaj çalışmasının bu sorunun giderilmesine katkı sağlayacağını kaydetti. Demir, “Ardahan’da artık şehir içinde su sorunu kalmayacak. Çok şikâyet alıyorduk ve bu çalışmayla bu sorunu da çözmüş olduk” diye konuştu.