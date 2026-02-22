Ardahan’ın kurtuluşunun 105. yılı: Başkan Demir’den birlik ve çalışma vurgusu

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Demir, 105 yıl önce verilen mücadelenin bugün Cumhuriyet’in temelini oluşturduğunu vurgulayarak, şehitleri ve gazileri rahmetle andı.

'CUMHURİYET ŞEHİTLERİMİZİN OMUZLARINDA YÜKSELDİ'

Demir mesajında, kurtuluş yıl dönümünü “coşku ve heyecan” içinde kutladıklarını belirterek, “105 yıl önce Ardahan’da ve Anadolu’nun her yerinde vatan uğruna verdiğimiz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin omuzlarında yükselen Cumhuriyetimizin kıymetini iyi bilmeli, yaşadığımız güzel ülkemiz için daha da çok çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

'TARİHİNİ BİLMEYEN GELECEĞİNİ İNŞA EDEMEZ'

Ardahan’ın tarihini ve geçmişini bilmenin önemine dikkat çeken Demir, “Tarihini ve geçmişini iyi bilmeden geleceği inşa etmek mümkün değildir. Bizlere düşen görev; tarihiyle, muhteşem doğasıyla ve çok önemli doğal ve kültürel zenginliklere sahip Serhat Şehri Ardahan’ımızın gelişmesi ve kalkınması için var gücümüzle çalışmaktır. Hepimizin ortak değeri, Ardahan olmalıdır” dedi.

KARABEKİR’İN SÖZÜNÜ ANIMSATTI

Demir, Kazım Karabekir Paşa’nın “Boğazlar Boğazımız, Kars-Ardahan bel kemiğimizdir” sözünü hatırlatarak, Ardahan’ın Türkiye için stratejik önemine işaret etti.

ATATÜRK, ŞEHİTLER VE GAZİLER ANILDI

Mesajının sonunda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bölgenin kurtuluşunda fedakârlık gösteren Ardahanlı kahramanları, aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmet ve saygıyla andığını belirten Demir, Ardahan’ın kurtuluşunun 105. yıl dönümünü ve yurttaşların kurtuluş bayramını tebrik etti.