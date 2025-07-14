Artvin’de Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali’nin 44’üncüsü yapıldı

Artvin’in köklü geleneği Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali’nin 44’üncüsü kortej yürüyüşüyle başladı. Belediye Hizmet Binası önünden başlayan yürüyüş, Valilik Önü’nde son buldu. Türk bayrağıyla süslenen 750 kiloluk boğa, kortejin önünde yürüyüşte yer aldı. Kortejin ardından Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, açılış yurttaşların ilgisini çekti. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından, Ressam Figen Şimşek’in “Doğanın Renkleri” sergisi gezildi. Festivalin açılışında konuşan Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, festivallerin yalnızca birer etkinlik değil, kentlerin kültürel kimliklerini yaşatan ve toplumsal hafızayı canlı tutan önemli organizasyonlar olduğunu vurguladı. Başkan Erdem, ekonomik şartların zorluğuna rağmen halktan alınan desteklerin yeniden halkın hizmetine sunulduğunu ifade etti. “Bu festival sadece belediyemizin değil, tüm Artvin halkının festivalidir. Katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.