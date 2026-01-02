Atakum Belediyesi emniyet güçlerinin ve sağlık emekçilerinin yeni yılını kutladı

Atakum Belediyesi ekipleri, yurttaşların yeni yılı güvenli ve huzurlu şekilde karşılamaları için mesai yapan 112 Acil Servis ve emniyet teşkilatı personelini ziyaret etti.

Belediye ekipleri, kent sınırları içerisindeki polis merkezleri, polis noktaları ve 112 Acil servislerinde özveriyle çalışan personelle bir araya gelerek Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’in kutlama mesajını ilettiler. Ekipler, personele tatlı ikramında bulunarak görevlerinde başarılar diledi.

“YÜREKTEN SELAMLIYORUM”

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel görev yapan emniyet mensuplarına ve sağlık personeline teşekkür ederek “Halkımızın huzuru, güvenliği ve sağlığı için gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm emniyet mensuplarımızı ve sağlık personelimizi yürekten selamlıyor ve minnetlerimi sunuyorum. Üstün hizmet anlayışıyla, fedakarca ve canla başla çalışıyorlar.

2026 yılının toplumsal birlikteliğimizi artırarak kentimize, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileyerek tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum.” diye konuştu