Atakum Belediyesi ‘Evde Destek’ için saha mesaisini sürdürüyor: 225 aileye destek

Samsun Atakum Belediyesi, 65 yaş üzeri ve dezavantajlı vatandaşlara yönelik sunduğu evde destek hizmetlerine devam ediyor. Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Evde Destek Birimi hizmet kapasitesini artırarak psikolojik destek, kişisel bakım, ev temizliği hizmetlerine fizik tedaviyi de ekledi. Birimin hizmetleri, Atakum sınırları içerisindeki 225 aileye ulaştırıyor.

Evde destek hizmetinden faydalanmak için daha önce Atakum Belediyesine başvuran vatandaşlar psikolog, fizyoterapist, kuaför, sağlık görevlisi gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış personelden ihtiyaç duydukları hizmeti alıyorlar. Teknik ekip psikolojik danışmanlık, ev temizliği, kişisel bakım, kuaförlük, teknik desteğin yanı sıra fizyoterapi hizmeti sunarak birçok ailenin yaşamına dokunuyor. Atakum sınırları içerisindeki 225 ailenin yaşamını kolaylaştıran birim, daha fazla aileye destek olmak için mesai harcıyor.

“ELİMİZDEKİ İMKANLARI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ”

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel hizmetten yararlanan aile sayısını artıracaklarını belirterek “Sosyal belediyecilik çalışmalarımıza hız kazandırdık. Atakum’da, daha fazla ailemize destek olmak için teknik ekibimizle kesintisiz çalışma sürdürüyoruz. Her zaman dediğimiz gibi, ‘İşimiz gücümüz Atakum’. Atakum Belediyesi olarak halkımıza en iyi hizmeti sunmak ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin yaşamını kolaylaştırmak için elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanacağız. Evde Destek Birimimiz uzman kadrosu ile dayanışmamızı Atakum’un her noktasında göstermeye ve ailelerimizin yanında olmaya devam edecek” cümlelerini kaydetti.

Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne bağlı Evde Destek Hizmetleri Birimi yetkilileri çalışmalar hakkında yaptıkları açıklamada “Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne bağlı Evde Destek Hizmetleri Birimi olarak Atakum'da, 225 aileye hizmet vermekteyiz. Vatandaşlarımıza temizlik, psikolojik destek, fizyoterapi ve kuaför hizmeti sunuyoruz. İnceleme ekibimiz; sosyal hizmet uzmanı, psikolojik danışman, hemşire ve fizyoterapistten oluşuyor. Evde Destek Hizmetleri Birimimize, 0362 437 43 18 veya 444 40 55 numaralı telefon hattından ulaşabilirsiniz” diye konuştular.