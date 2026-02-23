Atakum'da camilerde ramazan temizliği

Rutin çalışmalarını artıran Atakum Belediyesi ekipleri, yurttaşların en sağlıklı ve hijyenik koşullarda ibadet yapabilmeleri için kent sınırları içerisindeki camileri kapsamlı şekilde temizledi. Camilerin iç alanlarını hijyenik hale getiren ekipler cami avlularını tazyikli suyla yıkayarak ibadet için hazır hale getirdi. Yoğun temizlik çalışmaları, Ramazan ayı boyunca devam edecek.

TAM KADRO SAHA MESAİSİ

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel temizlik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek “Atakum Belediyesi olarak, halkımıza en iyi hizmeti sunmak için ekiplerimizle tam kadro mesai yapıyoruz. Ekiplerimiz, Ramazan ayında rutin çalışmalarını daha da sıklaştırdı. Atakum'da, Ramazan ayını adına yakışır şekilde birlik beraberliğimizi güçlendirerek en güzel şekilde geçirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

KAPSAMLI TEMİZLİK

Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hasan Serhat Uzun çalışmalar hakkında “Atakum Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak camilerde, kapsamlı yıkama ve temizleme çalışmalarını yaptık. Ramazan ayının manevi havasına yakışır güzel Ramazanlar dilerim” dedi.