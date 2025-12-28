Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106'ncı yılı Gölbaşı’nda coşkuyla kutlandı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yıl dönümü, Gölbaşı’nda düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Anlamlı gün dolayısıyla gerçekleştirilen programlar, sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gün boyu süren etkinlikler, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenen özel bir gösteriyle devam etti.

‘BİR MASALDIR ANKARA’ MÜZİKALİ

Özgür Özkan’ın yazıp yönettiği “Bir Masaldır Ankara” adlı müzikli oyun, sanatseverlerle buluştu. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın ev sahipliğinde düzenlenen programa; Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Nazım Sağlam, Gölbaşı Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gaffur Ağaören, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ile çok sayıda yurttaş katıldı. İzleyenleri tarihi bir yolculuğa çıkaran gösteride, Kurtuluş Savaşı’nın karargâhı olan Ankara’nın başkent oluş süreci etkileyici sahnelerle anlatıldı. Ankara’nın taşlı sokaklarından yükselen umut ve direniş ruhu, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Gösteride konuk sanatçı Tolga Çandar, seslendirdiği türkülerle geceye ayrı bir anlam kattı. Oğuz Boran’ın güçlü sesiyle Ankara’yı bir uçtan bir uca ezgilerle kuşatan “Bir Masaldır Ankara”, Cumhuriyet’e giden yolda Ankara’nın taşıdığı tarihi misyon, sanatın diliyle bir kez daha gözler önüne serildi.

‘ATATÜRK’ÜN ANKARA’YA GELİŞİ; UMUDUN, DİRENİŞİN İLANIDIR’

Programda konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin Türk milletinin kaderini değiştiren tarihi bir dönüm noktası olduğuna vurgu yaptı. Odabaşı konuşmasına şu şekilde devam etti:

“27 Aralık, bağımsızlık meşalesinin Anadolu’nun kalbinde daha da güçlü yakıldığı, milletimizin özgürlük ve egemenlik mücadelesinde yeni bir dönemin başladığı tarihi bir gündür. Atatürk’ün Ankara’ya gelişi; umudun, direnişin ve egemenliğin millete ait olacağının açık bir ilanıdır. O gün Ankara, yokluklar içinde ama inançla dolu bir şehir olarak tarih sahnesine çıktı. Atatürk, bu inancı görerek Ankara’yı bir başkent ve Milli Mücadele’nin merkezi olarak belirledi. Bugün bizlere düşen görev; bu mirası yalnızca hatırlamak değil, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Ankara, cesaretin, fedakârlığın ve vatan sevgisinin adıdır. Bu şehir, Kurtuluş Savaşı’nın karargâhı olmuş; milletimizin bağımsızlık iradesi burada vücut bulmuştur. Bugün bizlere düşen en büyük görev ise Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak, Cumhuriyet’in değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmaktır. Bu anlamlı günde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”