Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. Yıl dönümü: Etimesgut Sanat ve Kitap Şenliği 26 Aralık’ta başlıyor

Etimesgut Belediyesi, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yıl dönümü kapsamında Sanat ve Kitap Şenliği’ne ev sahipliği yapıyor. Cumhuriyet Kitapları iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, 26–27 Aralık 2025 tarihlerinde Altay Mahallesi Ertuğrulbey Caddesi Eryaman 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde ücretsiz katılımla gerçekleştirilecek. Şenlik, 26 Aralık Cuma günü saat 15.00’te yapılacak açılış programıyla başlayacak. Açılışın ardından ressam Yevgeni Lansere’nin “1922 Ankara Yazı, Kurtuluş’un Türkiye’si” adlı resim sergisi sanatseverlerle buluşacak. Gün boyunca Eren Aysan, Güven Baykan, A. Celal Binzet, Alper Akçam ve Yüksel Işık, söyleşi ve imza günleri kapsamında okurlarla bir araya gelecek. Etkinliğin ikinci günü olan 27 Aralık Cumartesi programı saat 13.00’te başlayacak. Şiir Matinesi, Öykü Matinesi ve söyleşi programlarıyla devam edecek olan günde; Mustafa Balbay, Işık Kansu, Erdal Atıcı, İsa Küçük, Halil Genç, Tolga Aydoğan, Ali Cengizkan, Ahmet Özer, Abdülkadir Budak, Metin Turan ve Emel Güz, farklı başlıklarda söyleşiler gerçekleştirecek. Günün son söyleşileri ise Yazarlarımız Işık Kansu’nun “Cumhuriyet’in Cumhuriyet’i” ve Mustafa Balbay’ın “Ankara’nın Kaleleri” başlıklı konuşmalarıyla yapılacak. Atatürk’ün Ankara’ya gelişini merkezine alan etkinlikte; kültür politikalarından günümüz düşünsel dönüşümlerine, sanat ve edebiyattan toplumsal meselelere uzanan geniş bir içerik sunulacak. Sergi, söyleşi ve imza saatleriyle dolu program, Ankaralılara zengin bir kültür-sanat atmosferi yaşatacak.