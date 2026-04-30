Bachata, Seğmen ve Roman havaları Mamak’ta buluştu

Mamak Belediyesi’nin Dünya Dans Günü’ne özel düzenlediği programda Bachata, Seğmen oyunları ve Roman havaları aynı sahnede buluştu.

Mamak Belediyesi, Dünya Dans Günü kapsamında düzenlediği özel programla farklı kültürlere ait dans ve müzikleri Mamaklılarla buluşturdu. Etkinlikte sahne alan dans grupları, bachata ritimlerinden Anadolu’nun köklü mirasını yansıtan seğmen oyunlarına, Roman havalarının enerjik figürlerinden modern dans performanslarına kadar geniş bir yelpazede dans gösterileri sundu.

MAMAKLILAR HEP BİRLİKTE DANS ETTİ

Dans eğitmenleri tüm katılımcılara “Bachata” dersi vererek dansın sanıldığı kadar zor olmadığını, herkesin dans edebileceğini gösterdi. Alanı dolduranlar eğitmen eşliğinde adım adım dans figürlerini tekrarlayarak temel hareketleri öğrendi ve hep birlikte dans ettiler.