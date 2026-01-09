BAİB’de hedef çift hane

Antalya, Isparta ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği’nin (BAİB) 2025 yılı ihracat verileri ve 2026 yılı hedefleri açıklandı. Çavuşoğlu, bölgede 2025 yılı ihracatının 2 milyar 743 milyon dolar gibi rekor bir seviye olduğunu belirterek “Bu bizler için gerçekten çok mutluluk verici. İyi bir seviyede kapatmış olduk. Tabii ki bu artışlar bizler için yeterli değil en azından çift haneli artışlar hedefliyoruz. Çünkü gerçek hedefimize, çift haneli artış yaşarsak ulaşabileceğiz. Sektörel ihracatımıza baktığımızda yaş meyve sebzenin ilk sırada olduğunu görüyoruz. Maden ve metaller ikinci sırada. Ağaç ve orman ürünleri üçüncü sırada. Kimyevi maddeler dördüncü sırada.

Burada hububat ve bakliyat ve yağlı tohumlarda da ciddi artışlarımız söz konusu. Bizleri çok etkileyen yaş meyve sebze sektörünün özellikle son üç yılda düşüş eğilimin olması bizleri mutsuz ediyor maalesef” dedi. Açıklama sırasında rahatsızlanan Çavuşoğlu hastaneye kaldırıldı. Kalp ve tansiyon rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.