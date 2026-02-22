Balbay, Türkiye’nin Geleceği Konferansı’nda konuştu: ‘Mücadele, Atatürk’ün bize bıraktığı büyük bir mirastır’

Yazarımız Mustafa Balbay, Ortahisar Eğitim Derneği tarafından düzenlenen ‘Türkiye’nin Geleceği’ konulu konferansta okurları ve sevenleri ile buluştu. Ortahisar Belediyesi Orhan Karakullukçu Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin Geleceği, Cumhuriyet’in birikimi karanlığa ışıktır’ başlıklı konferansa, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Celal Akaç, Mustafa Özer İskender, Ernul Arslan, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Ortahisar Belediyesi Meclis Üyeleri, Ortahisar Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Selim Güner, CHP Trabzon İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

‘BALBAY’I BELEDİYEMİZDE AĞIRLAMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ’

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Mustafa Balbay’ın, gazeteciliği, yazarlığı ve siyasetteki mücadelesiyle gerçek bir Cumhuriyet aydını olduğunu vurguladı. Balbay’ın kumpas davalarıyla çok ağır bedeller ödediğini ancak mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmediğini dile getiren Başkan Kaya, “Bu akşam Ortahisar Belediyemizde çok değerli bir misafirimizi ağırlıyoruz. Yaklaşık 30 yıldır tanıdığım, parlamentoda hem CHP’mizi hem milletimizi gururla temsil eden, sonrasında Ergenekon, Balyoz uydurma davalarında ağır bedeller ödeyen Cumhuriyet Gazetesi yazarımızı, gerçek bir aydınımızı belediyemizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimiz adına sevgili Mustafa Balbay’a ‘Hoş geldiniz, onur verdiniz’ diyorum” dedi. Ortahisar Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Selim Güner de, derneğin kuruluş amacını ve yaptığı çalışmaları anlattı. Derneğin, ekonomik güçlükler yaşayan üniversite öğrencilerine burs yardımı sağlamak üzere kurulduğunu belirten Güner, şu anda 107 öğrenciye burs verildiğini, bu sayıyı artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

‘MÜCADELEDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ’

Açılış konuşmalarının ardından Balbay, ‘Türkiye’nin Geleceği, Cumhuriyet’in birikimi karanlığa ışıktır’ başlıklı söyleşisini gerçekleştirdi. Konuşmasında Türkiye gündemindeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Balbay, dünyada ve çevre ülkelerde yaşanan gelişmelerin Türkiye’yi derinden etkilediğini ifade etti. Türkiye’de hukukun bütün değerlerinden bağımsız yargı süreçlerinin yürütüldüğünü dile getiren Balbay, kendisinin de geçmişte Ergenekon ve Balyoz kumpaslarına maruz kaldığını anlattı. Aradan onca yıl geçmesine rağmen bugün de aynı yöntemin farklı şekillerde yaşandığını, hukuku hiçe sayan yargılama süreçlerinin yürütüldüğünü ve bu durumun insanlarda bir kaygı oluşturduğuna dikkat çeken Balbay, “Aynı şeylerin tekrar tekrar yaşanıyor olmasının getirdiği bir karamsarlık duygusu var ama ne olursa olsun mücadele içindeki insanlara karamsarlık yakışmaz” diye konuştu. Türkiye’nin geldiği noktanın kaygı verici olduğunu, ancak mücadeleyi asla bırakmayacaklarının altını çizen Balbay; “Mücadelemizi gözümüzü kırpmadan sürdüreceğiz. Mücadele, Atatürk’ün bize bıraktığı büyük bir mirastır. Evet tablo karamsar, evet kaygılıyız ama ne olursa olsun mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Yenildik, kaybettik hissine kapılmayacağız ve mücadelemizi toplumla birlikte büyüteceğiz. Bizler, ne olursa olsun Atatürk aydınlığını benimsemiş, bu yolda mücadele etmeye karar vermiş insanlar olarak, bu mücadeleye, topluma önderlik edeceğiz” dedi.

‘BİRLİK VE BERABERLİK, ATATÜRK’ÜN YURTTAŞLIK TANIMI ESAS ALINARAK SAĞLANABİLİR’

‘Terörsüz Türkiye’ sürecini de değerlendiren Balbay, Türkiye’de terörü bitirmek için daha önce de hükümetlerin pek çok kez girişimlerde bulunduğunu, terörün bitirileceği sözlerinin verildiğini ancak terörün bitmediğini söyledi. Türkiye’de terörün bitirilmesinin, birlik ve beraberliğin sağlanmasının en temel yolunun Mustafa Kemal Atatürk’ün yurttaşlık tanımı ve vurgusu olduğunu savunan Balbay, 86 milyonun ortak bir gelecek ülküsü etrafında bir araya gelmesinin tek yolunun da bu yurttaşlık tanımı üzerinden mümkün olduğunu ifade etti. Konferansın sonunda Başkan Kaya, Mustafa Balbay’a teşekkür ederek hediye verdi. Mustafa Balbay daha sonra ‘Ya Hep Beraber, Ya Hiç’ isimli kitabını okurları için imzaladı.