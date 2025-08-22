Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere marul fidesi desteği

“Çiftçimiz üretecek, Balıkesir’imiz kazanacak” sloganıyla kent tarımını Türkiye çapında bir model haline getirme hedefliyle çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sera üreticilerinin üretim maliyetini azaltmak amacıyla yüzde 75 belediye katkılı marul fidesi desteğini başlatıyor. Destekle çiftçinin elinin güçlendirilmesi, üretim kalitesinin de arttırılması amaçlanıyor.
SON BAŞVURU TARİHİ 5 EYLÜL
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda yapılacak marul fidesi desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgelerinde seracılık yaptığının gözükmesi gerekiyor.
Bu şartı sağlayan üreticiler, 'https://basvuru.balikesir.bel.tr/Fide' adresinden 05 Eylül 2025 tarihi saat 17.00’ye kadar bilgi alıp başvurularını gerçekleştirebilecekler.