Bartın Belediyesi burs desteğini yüzde 25 artırdı

Bartın Belediyesi, geçen yıl başlattığı üniversite öğrencilerine yönelik burs desteğini 2025 eğitim-öğretim yılında da sürdürüyor. Gençlerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla verilen burs miktarı, bu yıl yüzde 25 oranında artırılarak aylık 1.250 TL’ye çıkarıldı.

Eğitime önem verdiğini vurgulayan, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Değerli Bartınlılar, Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Bartın Belediyesi olarak önemli bir adımı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bartın'ın geleceği olan gençlerimiz için atılan bu adım, gençlerimizin eğitimine önemli bir destek olacaktır. Göreve geldiğimiz günden beri Belediyemizi hem kurumsal ve mali açıdan ayağa kaldırmak hem de sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, Bartın Belediyesi tarihinde bir ilki gerçekleştirerek geçtiğimiz yıl 250 öğrencimize akademik takvim içerisinde her ay 1000 TL eğitim desteği başlatmıştık. Bu yılda başlayacağımızı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Eğitim, toplumların geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesinin en temel unsurudur.

Bartın Belediyesi olarak gençlerimizin eğitim yolculuklarında yanlarında olmak, onlara destek sağlamak en büyük önceliklerimizden biri. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören burs programımıza bu yıl da devam ediyoruz. Üstelik burs miktarını artırarak öğrencilerimizin ekonomik yükünü bir nebze de olsa hafifletmeyi amaçlıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başvuru süreci, 26 Ağustos – 15 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Burs başvuruları, Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığıyla yapılabilecek. Detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler, 0378 228 04 95 numaralı telefonu arayabilir veya www.bartin.bel.tr internet adresini ziyaret edebilirler.