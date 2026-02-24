Bartın’da açılan aşevi dayanışmayı güçlendiriyor

Bartın Belediyesi, ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarını Aşevi hizmetiyle sürdürüyor. Hizmete açılan Belediye Aşevi’nde her gün 4 çeşit sıcak yemek hazırlanarak 163 hanede yaşayan toplam 391 yurttaşa ulaştırılıyor. Aşevi, ihtiyaç sahiplerine düzenli ve sıcak yemek desteği sağlıyor.

SİZİN DE ÇORBADA TUZUNUZ OLSUN

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, “Bartın Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Hizmete açtığımız Aşevimizde her gün 4 çeşit sıcak yemeği 163 hanede yaşayan 391 vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Belediyemiz Aşevi, dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri olarak ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Bu iyilik hareketine katkı sunmak isteyen tüm vatandaşlarımızı da destek olmaya davet ediyorum” dedi. Başkan Yalçınkaya; Aşevi’ne ayni bağış kapsamında kurban bağışı, gıda kolisi, bakliyat ve temel gıda ürünleri bağışında bulunulabileceğini belirtti. Bağış yapmak ve detaylı bilgi almak isteyen yurttaşların, Bartın Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Birimi’ne ulaşabileceğini söyledi.