BARTINKART sosyal destek kartı projesi yaşama geçirildi

Bartın Belediyesi, yaşama geçirdiği BARTINKART Sosyal Destek Kartı uygulamasıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya başladı. Yapılan tespitler sonucunda belirlenen 500 aileye kartların teslim süreci başlatıldı. Proje kapsamında, BARTINKART’lara her ayın 20’sinde bin 250 TL destek tutarı yüklenecek. Kart sahibi aileler, bu destekle anlaşmalı marketlerden kendi ihtiyaçlarını özgürce karşılayabilecek. Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, uygulamanın insan onurunu esas alan bir sosyal destek modeli olduğunu ifade etti. Başkan Yalçınkaya, “İnsanı merkeze alan, onuru koruyan bir destek modeli oluşturduk. Sosyal belediyeciliği sözle değil, icraatla hayata geçiriyoruz. Hiçbir hemşerimizin kendisini yalnız hissetmesini istemiyoruz. Bu kapsamda ayni yardım yerine, vatandaşlarımızın kendi ihtiyaçlarını özgürce belirleyebileceği adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir sistemi başlattık. Bartın Belediyesi, BARTINKART uygulamasıyla hem ihtiyaç sahiplerinin günlük yaşamını kolaylaştırmayı hem de sosyal yardımlarda çağdaş ve kapsayıcı bir yaklaşım sunmuş olduk. BARTINKART Sosyal Destek Kartı hakkında başvuru ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, Bartın Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezine başvurabilir veya 0378 227 00 72 numaralı telefondan bilgi alabilir” dedi.