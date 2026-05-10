Başkan Ataç: Halkın gerçek gündemi pazar tezgâhlarında

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Çamlıca Kapalı Pazaryeri’nde esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Başkan Ataç’a ziyarette CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP MYK Üyesi ve Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım eşlik etti.

YURTTAŞLARDAN ATAÇ’A YOĞUN İLGİ

Pazar yerinde esnafı tek tek ziyaret eden Başkan Ataç, hem esnafın hem de alışveriş yapan yurttaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında yurttaşların Başkan Ataç’a ilgisi yoğun oldu. Pazarda samimi görüntüler ortaya çıkarken yurttaşlar özellikle ekonomik koşulların günlük yaşam üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

YURTTAŞ FİYATLARDAN, ESNAF MALİYETLERDEN ŞİKÂYETÇİ

Yurttaşlar, artan fiyatlar nedeniyle pazar alışverişinin her geçen gün zorlaştığını ifade ederken; pazarcı esnafı da yükselen maliyetler, nakliye giderleri ve ürün teminindeki zorluklardan yakındı. Başkan Ataç, yurttaşın alım gücündeki düşüşün ve esnafın artan maliyet yükünün pazarlarda açık biçimde görüldüğünü belirterek “Pazar yerleri, halkın gerçek gündemini en doğrudan gördüğümüz alanlardan biri. Burada alışveriş yapan vatandaşımız fiyatlardan, esnafımız ise artan maliyetlerden şikâyet ediyor. İnsanlarımızın geçim sıkıntısını da, pazarcı esnafımızın ayakta kalma mücadelesini de yakından görüyoruz. Vatandaş artık, geçinemiyoruz bile demiyor, açız diyor” ifadelerini kullandı.

‘HALKIN İÇİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Ataç, “Vatandaşlarımızla bir araya gelmek, onların taleplerini ve sorunlarını yerinde dinlemek bizim için büyük önem taşıyor. Vatandaşımızın sofrasına uygun fiyatla ürün götürebilmesi gerekiyor. Bugün burada gördüğümüz tablo, ekonomik sıkıntıların hem alışveriş yapanı hem de satış yapanı zorladığını gösteriyor. Biz her zaman olduğu gibi halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.