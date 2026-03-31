Başkan Erkan Aydın 700 günlük hizmet raporunu paylaştı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından bayrağı devralan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, görev süresinde geride bıraktığı 700 günü düzenlenen geniş kapsamlı bir basın toplantısıyla değerlendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal gibi isimlerin de katıldığı toplantıda Aydın, "700 gündür buradayız, şimdi daha ileriye" mesajı verdi.

VAATLERİN YÜZDE 70’İ GERÇEKLEŞTİ

Seçim öncesi kamuoyuna sunduğu 58 vaadin 40’ını tamamladıklarını müjdeleyen Başkan Aydın, belediyenin performans tablosunu şu sözlerle özetledi:

"700 günde vaatlerimizin yaklaşık yüzde 70’ini gerçekleştirdik. 13 projemiz üzerinde çalışmalar sürüyor, kalan 5 vaadimiz için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. 3 bin kişilik mesai arkadaşımızla gece gündüz demeden Osmangazi için çalıştık."

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE "OSMANGAZİ" MODELİ

Toplantıda özellikle dar gelirli vatandaşlara ve çocuklara yönelik projelere dikkat çekildi. İlçeye kazandırılan 5 kreşin yanı sıra yıl sonuna kadar bu sayının 10’a çıkarılacağı belirtildi. Açılan Kent Lokantaları'nda 400 bin, Genç Cafe'lerde ise 555 bin vatandaşın ağırlandığını ifade eden Aydın, sosyal desteğin belediyecilik anlayışlarının merkezinde olduğunu vurguladı.





DEPREM GERÇEĞİ VE AFET YÖNETİMİ

Bursa’nın deprem kuşağında yer alması sebebiyle afet hazırlıklarına öncelik verdiklerini belirten Başkan Erkan Aydın, Çukurca bölgesinde kurulacak Afet Koordinasyon Merkezi'nin müjdesini verdi. 50 bin metrekarelik alanda lojistik ve sığınma ihtiyaçlarının karşılanacağını söyleyen Aydın, afet toplanma alanlarının sayısını 2,5 kat artırarak 459’a çıkardıklarını kaydetti.

YAPAY ZEKALI TEMİZLİK VE ÇEVRE VİZYONU

Belediyecilik hizmetlerinde teknoloji kullanımına ağırlık verdiklerini belirten Aydın, "Şehrin Gözleri" projesiyle çöp kamyonlarına yerleştirilen kameralar ve yapay zeka desteği sayesinde mahallelerdeki temizlik memnuniyet oranını yüzde 75’e çıkardıklarını söyledi. Çevre yatırımlarıyla da 200 binden fazla ağacın kesilmesinin ve milyonlarca litre suyun kirlenmesinin önüne geçildiğini ifade etti.

"KOLTUKTA OTURMAYA GELMEDİK"

Konuşmasını duygusal bir hatırlatmayla noktalayan Başkan Aydın, "700 gün önce bu yola çıkarken bir koltuğu iterek, 'buraya oturmaya gelmiyoruz' demiştik. Bugün o sözü tutmanın ve Osmangazi’de fark yaratmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.