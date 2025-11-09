Başkan Köksal: Akşehir coğrafyası hak ettiği günlere kavuşacak

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, Akşehir’in gelişimi ve geleceği adına yürütülen çalışmalarda kurumlar arası dayanışmanın önemine dikkat çekti. Başkan Köksal, bu kapsamda Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Milli Emlak Genel Müdürü Veli Tunçez ile bir araya geldi. Görüşmede, Akşehir Organize Sanayi Bölgesi’nin genişleme alanları, Reis Mahallesi’nde kurulması planlanan Güneş Enerjisi Santrali ve şehrin kalkınmasına katkı sağlayacak birçok önemli konu ele alındı. Ankara temasları kapsamında Başkan Köksal, vefatının yıl dönümünde eski Başbakan Bülent Ecevit’in kabrini de ziyaret ederek dua etti.

'DAYANIŞMAYI ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

Başkan Köksal, yapılan görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, şehir için yürütülen çalışmaların ortak akılla ve kurumlar arası uyumla daha hızlı sonuç verdiğini vurgulayarak, “Akşehir coğrafyasının hak ettiği güzel günlere erişmesi için milletvekili, bürokrat ve belediye başkanı dayanışmasını çok önemsiyoruz. Bu anlamda bizleri kabul eden Sayın Milletvekilimiz Orhan Erdem’e ve Milli Emlak Genel Müdürümüz Veli Tunçez’e teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Köksal ayrıca, Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği içinde, Ankara’da görev yapan Akşehirli üst düzey bürokratların davet edileceği bir toplantı düzenleneceğini belirterek, şehrin gelişimine katkı sağlayacak ortak çalışmaların devam edeceğini ifade etti. “Her Şey Akşehir İçin” anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Köksal, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıyla yürütülen iş birliği çalışmalarının Akşehir’in geleceği için büyük önem taşıdığını ifade etti.