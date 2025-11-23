Başkan Köse pazarcı esnafı ile çorba içti

Safranbolu Belediyesi Çağıl Güleç Özbey Hayır Çarşısı ekipleri tarafından soğuk kış günlerinde Perşembe Pazarı esnafına yönelik başlatılan sıcak çorba ikramı sürüyor. Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, Başkan Yardımcısı Kemal Akgül ile birlikte çorba dağıtımına katılarak esnafla bir araya geldi. Pazarcı esnafı ile birlikte çorbasını içen Köse, ardından tezgâhları tek tek gezerek esnafa hayırlı işler diledi. Bazı esnaflardan siftah alışverişi de yapan Köse, esnafın görüş, öneri ve taleplerini dinleyerek ilgili birimlere çözüm talimatı verdi. Çorba ikramından memnuniyetlerini dile getiren pazar esnafı, Başkan Köse ve ekibine teşekkür etti. Öte yandan esnafın, neredeyse her pazar tezgâhında demledikleri sıcak çaydan ikram ettiği, Başkan Köse’nin de esnaflara ilgiler ve ikramları için teşekkür etti.