Başkan Tutdere, gençlerin talebi üzerine otobüs saatlerini güncelledi

Adıyaman’da çarşı merkezinde Başkan Abdurrahman Tutdere’nin önünü kesen bir grup genç, geç saatlerde kütüphaneden çıktıktan sonra İndere’ye ulaşımda zorlandıklarını ifade ederek otobüs saatlerinin ileri alınmasını talep etti. Gençlerin sorununu dinleyen Başkan Tutdere, talebe anında karşılık verdi. Öğrencilerin yanında ilgili birim müdürünü telefonla arayan Tutdere, İndere güzergâhındaki son sefer saatinin 20.00’a çekilmesi talimatını verdi. Yapılan düzenlemeyle birlikte, kütüphanede ders çalışan öğrencilerin eve dönüşte yaşadığı ulaşım sorunu çözülmüş oldu. Artık şehir merkezinden İndere’ye giden otobüsler, öğrencilerin kütüphaneden çıkış saatlerine uygun şekilde en son 20.00’da hareket edecek. Başkan Tutdere, gençlerin eğitim süreçlerini desteklemek için her türlü kolaylığın sağlanacağını belirterek, “Gençlerimizin taleplerine kulak vermeye devam edeceğiz” dedi.