Başkan Yaşar öğrenci ve velilerle bir araya geldi

Yenimahalle Belediyesi’nin öğrencilere eğitim desteği sunmak amacıyla hizmete açtığı ve her yıl yüzlerce genci ücretsiz olarak lise ve üniversite sınavına hazırlayan Destek Eğitim Merkezleri, öğrenci ve velileri toplantıda buluşturdu. Yenimahalle Belediyesi Cumhuriyet Akademisi Nejat Uygur Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen programa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve destek eğitim merkezlerinde eğitim alan çok sayıda öğrenci velileri ile birlikte katıldı.

EĞİTİM GÜN GEÇTİKÇE PAHALI HALE GELİYOR

Öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen programda öncelikle velilere seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sizlerin yaşadığı sıkıntıların farkındayım. Son yıllarda artarak devam eden ekonomik sıkıntılar en çok orta sınıf olarak adlandırdığımız aileleri etkiliyor. Çocuk yetiştirmek, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak giderek zorlaşıyor. Eğitim de her şey gibi gün geçtikçe pahalı bir hale geliyor. Ana babalar bu masrafları karşılamak için kılı kırk yarıyor. İşte, etüt merkezleri fikri de bu sıkıntıların yoğunlaşmasından doğdu. Dershane fiyatlarının fahiş miktarlara ulaştı. Yenimahalle’de ortalama bir dershane fiyatı 150 binleri buluyor. Her ailemiz bu fiyatları, üstüne yemek ve yol paralarını karşılayabilecek durumda değil. Ben sosyal demokrasiye inanan bir belediye başkanıyım. Sosyal devlet ilkesi, insan odaklı hizmet benim en temel çalışma prensibim. Güvenlik, eğitim ve sağlığın tamamen özelleşmesi benim inandığım değerlerle ters. Eğitimde fırsat eşitliği Cumhuriyetimizin temeli ve en önemli insan hakkıdır. Bizim cumhuriyetimiz soyuna sopuna, parasına, gücüne sığınanların bir yerlere gelmesini değil, okuyup, öğrenen, çalışıp, başaranın da bir yerlere gelmesini sağlayan tek anahtarımızdır. Sadece ağanın, beyin, efendinin, paşanın, zadenin değil Anadolu’nun emektar ve çilekeş halk çocuklarının da bir yerlere gelebildiği sistemin, rejimin adıdır Cumhuriyet” dedi.

8 MERKEZDE LGS VE YKS SINAVLARINA HAZIRLIK

Destek Eğitim Merkezlerinin büyük bir açığı kapattığını belirterek sözlerini sürdüren Yaşar, “Benim görevim kar amacı gütmek, bir siyasi ya da dini ideolojiyi örgütlemek değil tüm çocuklarımızı eşit görüp onları, ücret almadan sınavlara yönelik bilimsel eğitimle donatmak, ailelerimizin de nefes almalarını sağlamak. 8 merkezde ortaokul ve lise olmak üzere 9 yıldır çocuklarımızı LGS ve YKS sınavlarına hazırlıyoruz. 9 yılda 34 bin 644 öğrencimize eğitim vermişiz. Başarı oranımız çok yüksek çok iyi bölümler kazanan, çok iyi üniversitelere giren çocuklarımızın olması da bizim kazancımız” şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENLERİMİZ KOSKOCA BİR MİLLETİN UMUDUDUR

Konuşmasının son kısmını öğretmenlere ve öğrencilere ayıran Başkan Yaşar, “Kıymetli öğretmenlerimiz, burada asıl görev sizlere düşüyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder” demiştir. Bu eğitimi de sizler vereceksiniz. Sizlerin hak ettiğiniz değeri görmediğinizin farkındayım. Mesleğinizin yanlış politikalarla giderek değerini kaybettiğine tanıklık ettiğinizi biliyorum. Branş dışı atamalar, ücretli öğretmenlik uygulamaları, öğretmen maaşlarının düşük olması gibi birçok etken heyecanınızı azaltıyor. Ancak her türlü zorluğa rağmen koskoca bir milletin umudu sizlersiniz. Bu süreçte başarı için çocuklarımıza da büyük görev düşüyor. Sevgili çocuklar, ana babalarınızın da öğretmenlerinizin de bizlerin de sizden beklentisi derslerinizi ihmal etmemeniz. Elbette eğlenin, sosyalleşin, yaşınızın gereklerini yerine getirin. Ancak bugünler bir daha gelmez. Önünüzde uzun bir gelecek var. Bugünlerin kıymetini bilin. Derslerinizde sınavlarınızda başarılar diliyor güzel haberlerinizi bekliyor, sizleri sevgiyle kucaklıyor, gözlerinizden öpüyorum” dedi.

YAŞAR ÖĞRENCİLERE ‘NUTUK’ HEDİYE ETTİ

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, konuşmasının ardından Destek Eğitim Merkezleri’nde ve Yenimahalle Belediyesi Kütüphanelerinde sınavlara hazırlanarak Atatürk Anadolu Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi, Gazi Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, TED Üniversitesi gibi Türkiye’nin önemli okullarını kazanma başarısını gösteren öğrencilere Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılan “Nutuk” kitabını hediye etti.