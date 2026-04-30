Başkan Yıldız, üretici ve köylü pazarında yurttaşlarla buluştu

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, her hafta Perşembe günü kurulan Toroslar Üretici ve Köylü Pazarı’nı gezdi, pazarda alışveriş yaptı. Mahalle ziyaretlerinin yanı sıra esnaf ve üreticilerle de sık sık bir araya gelen Başkan Yıldız, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Karaisalı Caddesi üzerinde kurulan pazarda tezgâhları tek tek dolaşarak pazar esnafına hayırlı işler diledi, yurttaşlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında tarladan sofraya uzanan doğal ürünlerin önemine dikkat çeken Başkan Yıldız, üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturan pazarların hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük değer taşıdığını vurguladı.

‘ÜRETİCİMİZİN EMEĞİ EN KIYMETLİ DEĞERİMİZDİR’

Yerel üretimin desteklenmesinin ilçenin kalkınmasındaki rolüne değinen Başkan Yıldız, çiftçinin emeğinin karşılığını alması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, “Üretici ve Köylü Pazarımız, alın terinin ve emeğin doğrudan karşılık bulduğu önemli bir buluşma noktası. Bu pazarda yer alan ürünler üreticimizin tarlasından, bahçesinden geliyor. Hem üreticimiz kazanıyor hem de vatandaşlarımız doğal ve taze ürünlere ulaşabiliyor” dedi.