Başkanvekili Çiçek’ten sağlık çalışanlarına yeni yıl ziyareti

Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, yılbaşı akşamında Manavgat Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanları ve tedavi gören yurttaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette Başkan Vekili Çiçek’e Manavgat Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti. Servisleri tek tek gezen Çiçek, yeni yıl akşamında da görevlerinin başında bulunan sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyerek emekleri için teşekkür etti. Tedavi gören hastalar ve hasta yakınlarıyla da sohbet eden Çiçek, yeni yıl temennilerini iletti.

Ziyaret kapsamında Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Deniz ile de görüşen Başkan Vekili Çiçek, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade etti.

Başkan Vekili Çiçek, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Yeni yıl akşamında Manavgat Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, görevlerinin başında olan kıymetli sağlık çalışanlarımız ve tedavi gören vatandaşlarımızla bir araya geldik. Başta Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Deniz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza samimi misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Yeni yılın; hastalarımız için şifa, tüm vatandaşlarımız için huzur ve umut getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.