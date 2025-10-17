Bayrampaşa Belediyesi, iki günde iki yeni kreş açtı

Bayrampaşa Belediyesi, "11 Mahalleye 11 Kreş" projesi kapsamında iki günde iki yeni kreş açtı. Yapımı tamamlanan Kartaltepe Çocuk Etkinlik Merkezi ile Cevatpaşa mahallesinde bulunan Cevatpaşa Çocuk Etkinlik Merkezi, düzenlenen törenlerle hizmete girdi.

Açılışlara, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Kahraman, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"VATANDAŞLAR İÇİN HİZMET EDİYORUZ"

Açılış törenlerinde konuşan Başkan Vekili Kahraman, tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun projelerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bayrampaşa Belediyesi olarak seçim döneminde söz verdiğimiz '11 Mahalleye 11 Kreş' projemizin 4. adımını Cevatpaşa Mahallemizde hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Kreşlerimiz, çocuklarımızın güvenli, çağdaş ve nitelikli eğitim ortamlarında yetişmesini sağlarken, özellikle çalışan annelere de büyük bir destek sunuyor.

Daha önce Altıntepsi ve Yenidoğan Mahallelerinde açtığımız kreşlerimizin yanı sıra dün Kartaltepe ve bugün buraya, Cevatpaşa mahallemize yeni bir kreşi sizlerle birlikte kazandırıyoruz.

4 şubemizde toplam 25 sınıfımızda 450’ye yakın yavrumuz eğitim almakta. Bu kreşler sadece dört duvardan ibaret binalar değil; geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın güvenle büyürken, sevgiyle gelişeceği yuvalar olarak hizmet vermeye devam edecekler.

Bu hizmetlerin arkasında, bugün aramızda olamayan ama gönlümüzde her daim yeri olan bir isim var:

Belediye Başkanımız Sayın Hasan Mutlu.

Kendisi bugün haksız ve metanetsiz iddialar ile özgürlüğünden yoksun bırakılmış olsa da, halkına duyduğu sevgi ve sorumlulukla Bayrampaşa’ya kazandırdığı eserler, onun sesini ve iradesini her mahallede yaşatmaya devam ediyor.

Belediye Başkanımız Sayın Hasan Mutlu göreve gelmeden önce vatandaşın olanı vatandaşa kazandıracağız demişti. Bugün kreş olarak mahallemize kazandırdığımız bu kurum bu sözün tutulduğunun en güzel örneğidir.

Burası daha önce yandaş bir grubun kullanımında olan yer iken bugün içerisinde çocuklarımızın eğitim alıp oyunlar oynadığı, bahçesinde neşe ile koşturdukları hayata eşit başlangıç için fırsat bulduğu eğitim merkezi haline geldi. Buradan bir kez daha söylüyoruz; yandaşlar için değil vatandaşlar için hizmet ediyoruz.

"HALKIMIZ İÇİN DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bu merkezlerin açılmasına 'Yuvamız İstanbul' vizyonuyla öncü olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na, Bayrampaşamızda bu vizyonu hayata geçiren Belediye Başkanımız Sayın Hasan Mutlu’ya, ilgili Başkan Yardımcılarımıza, birim müdürlerimize, mahalle muhtarımıza ve siz kıymetli Bayrampaşalılara teşekkür ediyorum. Bayrampaşa için çalışmaya, çocuklarımız için üretmeye, halkımız için direnmeye devam edeceğiz."

"EMANETLERİNİZE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Vekili Kahraman, yenilenen Cevatpaşa Spor Tesisleri’nin açılışında yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı:

"Sporun başkenti Bayrampaşamıza hayırlı olsun. Bu çalışmaların arkasında bir vizyon, bir söz ve bir duruş var.

O da Bayrampaşa halkının helal oylarıyla göreve gelen Belediye Başkanımız Sayın Hasan Mutlu’nun duruşudur.

Halkçı ve Sosyal belediyecilik anlayışımızla çalışmaya, emanetlerinize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün sadece bir tesis açmıyoruz…

Bugün bir sözü tutmanın, bir emanete sahip çıkmanın, geleceğe yatırım yapmanın sevincini yaşıyoruz. Bu güzel tesisi gençlerimize, çocuklarımıza, tüm Bayrampaşalılara armağan ediyoruz."