Belediye tarlalarında üretilen nohut sosyal yardım alan ailelere ulaştırılıyor

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde, belediyeye ait tarım arazilerinde üretilen nohutlar sosyal yardım alan ailelerin sofralarına ulaştırılıyor. Şereflikoçhisar Belediyesi Ziraat Danışmanlık birimi kontrolünde üretilen nohutlar, 5’er kilogramlık paketler halinde “bir elin verdiğini diğer el görmeyecek” anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaştırılıyor. Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, nohut üretim çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve ilçe belediyesi işbirliği ile tarımsal üretimde destekleme projelerine büyük önem verildiğini belirterek; “İlçemizde Büyükşehir ve ilçe belediyemiz işbirliğinde sürdürülen bir çok tarımsal üretim projesini çiftçilerimizle buluşturduk şimdi ise belediyemize ait tarım arazilerimizde nohut üretimi yaparak sosyal yardımlarımızdan yararlanan kıymetli hemşehrilerimizin sofralarına ulaştırıyoruz” dedi.

‘ÜRETTİĞİMİZ NOHUTLAR SOFRALARA UMUT OLUYOR’

Yerli ve doğal nohut üretimi hem ilçe ekonomisine hem de vatandaşların aile bütçelerine katkı sağlanıldığını belirten Belediye Başkanı Mustafa Koçak; “Birlikte üretiyor, birlikte paylaşıyoruz ilçemizde dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en doğal ve en temiz hali yaşanıyor, tarlalarımızda yetiştirdiğimiz bereket, sofralara umut oluyor” ifadelerini kullandı.