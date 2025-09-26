Beypazarı’nda festival coşkusu başladı

Beypazarı Belediyesi tarafından bu yıl 28’incisi düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali bugün yapılacak kortejle başlıyor. Yarın ve ertesi gün de devam edecek festival, üç gün boyunca konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden gastronomi şölenine kadar dopdolu bir programla ziyaretçilerini ağırlıyor. Atatürk Parkı’ndan Demirciler Çarşısı’na, tarihi sokaklardan sahnelere kadar ilçenin dört bir yanında festival coşkusu yaşanıyor. Katılımcılar yöresel lezzetlerin tadına bakıyor, el sanatları stantlarını geziyor, resim ve fotoğraf sergilerini ziyaret ediyor. Festivalin en heyecanla beklenen bölümlerinden biri ise akşam konserleri olacak. 27 Eylül’de sevilen sanatçı BLOK3, 28 Eylül’de ise Türkiye’nin en güçlü seslerinden Zeynep Bastık sahne alarak Beypazarı’na unutulmaz anlar yaşatacak. 28. Uluslararası Beypazarı Festivali, kültür, sanat ve eğlenceyi bir araya getirirken aynı zamanda ilçenin turizm potansiyeline de önemli katkılar sunmaya devam ediyor.