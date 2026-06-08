Bilecik Belediyesi’nden yurttaşlara Çanakkale gezisi

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında yüzlerce Bilecikli, Çanakkale gezisinde buluştu. Belediye tarafından sosyal ve kültürel aktiviteler kapsamında gerçekleştirilen geziye yaklaşık 300 kişi katıldı. Uzman rehberler eşliğinde tarihi yerleri gezen yurttaşlar, kahramanlık destanlarının yazıldığı yerlerle ilgili merak ettikleri soruların yanıtını buldu, anı fotoğrafları çektirdi. Cumhuriyet tarihinde önemli yer tutan bir dönemin yıldönümünde Çanakkale’yi gezdikleri için duydukları memnuniyeti belirten yurttaşlar, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür etti. Çanakkale’deki tarihi ve kültürel yerleri gördükleri için çok duygulandıklarını ifade eden ziyaretçiler, gezinin kendilerine anlamlı bir hediye olduğunu belirtti.